"Servir o Benfica" avança para recolha de assinaturas exigidas pela MAG

Em resposta à nega por uma AG com vista a deliberar uma auditoria às eleições, o Movimento liderado por Francisco Benítez vai à luta para juntar dez mil votos e "forçar" a realização desta

Através de um comunicado partilhado na sua conta de Facebook, o Movimento "Servir o Benfica" garantiu que vai disponibilizar um requerimento para a subscrição por parte de sócios que perfaçam, pelo menos, dez mil votos da convocação de uma assembleia-geral extraordinária com dois pontos: auditoria às eleições de 28 de outubro com incidência na análise forense do sistema eletrónico e discussão do regulamento eleitoral.

Este passo foi dado horas depois da Mesa da Assembleia Geral do Benfica ter decidido não dar provimento a uma solicitação anterior do Movimento, com os mesmos pontos de ordem, por esta não ter o número de assinaturas supracitadas.