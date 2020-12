"Servir o Benfica" avança com recolha de assinaturas para convocatória de AG

Francisco Benítez, cara do movimento "Servir o Benfica"

Movimento pretende realização de reunião magna extraordinária "assim que as condições sanitárias o permitirem".

O Movimento Servir o Benfica avançou com a recolha das assinaturas necessárias para que possa pedir à Mesa da Assembleia Geral (MAG) do clube a convocação de uma assembleia geral extraordinária "assim que as condições sanitárias o permitirem".

Em causa estão várias dúvidas que têm vindo a ser levantadas por estes associados quanto à forma como decorreu o ato eleitoral de 28 de outubro passado e que, no seu entender, não tiveram as pretendidas respostas da parte da MAG até ao momento.

Na ordem dos trabalhos que o Movimento pretende colocar nesta AG estará a temática do modo de votação no Benfica, um pedido de auditoria ao sistema de votação eletrónico utilizado em outubro, esclarecimentos sobre a recolha das urnas nesse ato eleitoral e contagem dos votos, entre outras. Para a solicitação da AG serão necessárias dez mil assinaturas, que o Movimento espera conseguir "até final do ano civil".