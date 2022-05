"Seria espetacular ver o Darwin a jogar no Manchester United"

O ex-futebolista do Manchester United e da seleção do Uruguai gostava de ver Darwin Núñez a vestir as cores dos red devils.

Diego Forlán acredita que o Manchester United seria um bom clube para o compatriota Darwin Núñez. O antigo avançado dos red devils, Villarreal, Atlético de Madrid e Inter, entre outros, destacou as qualidades do jogador do Benfica e disse que gostaria de ver o uruguaio a jogar em Old Trafford.

"Acho que o Darwin é muito bom jogador, um bom miúdo. Está a jogar muito bem no Benfica, a fazer uma grande temporada. E na Liga dos Campeões, onde marcou seis golos, também esteve muito bem. É um jovem com muito potencial e que poderia caber no plantel do Manchester United", elogiou Forlán, em declarações no programa "Breaking The Lines".

Mas é preciso paciência: "Toda a gente tem de ser paciente. Ele está a tornar-se cada vez mais experiente. Não seria uma má contratação para o Manchester United, seria bom vê-lo lá. É um clube que dá tempo aos jogadores, que os deixa confortáveis. Que os faz sentir como se estivessem num lugar familiar. Seria espetacular tê-lo a jogar no Manchester United", acrescentou Forlán.