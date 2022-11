"Sentimos que era possível e fomos à procura de mais golos com o pé no acelerador"

Declarações de Gonçalo Ramos, jogador do Benfica, após a goleada ao Maccabi Haifa (6-1), na 6.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões

Lesão: "Ainda não consigo dizer, foi um pequeno toque, vou ser avaliado, mas não há de ser nada."

Como explica minutos finais? "Viemos preocupados em ganhar, sentimos que era possível no final e fomos à procura de mais golos e conseguimos."

Mensagem do treinador: "O principal objetivo era ganhar o jogo e ver depois o que ia acontecer. Sentimos que estava ao nosso alcance. Continuámos com o pé no acelerador."

O primeiro golo na Champions: "Tento não focar-me muito na estatística, mas são números importantes."