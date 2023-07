Sílvio recordou a época 2015/16, que terminou com o Benfica campeão.

Sílvio, lateral internacional português que terminou recentemente a carreira, recordou a temporada 2015/16, na qual vestia a camisola do Benfica, e a troca de palavras entre Jorge Jesus, então treinador do Sporting, e Rui Vitória, que comandava as águias.

"O míster Jorge Jesus, do outro lado, espicaçou-nos de uma maneira incrível. Sentiu-se muito dentro do balneário. Se falares com outro jogador que passou por lá nesse ano, ele diz-te o mesmo, sentíamos mesmo isso. Obviamente não tinha pena nenhuma do míster Rui Vitória, porque ele não é homem para termos pena, mas nós sentíamo-nos revoltados, porque o Rui Vitória estava sempre na dele, e estava sempre a levar com o Jorge Jesus do outro lado. Não foi fácil e isso espicaçou-nos bastante", recordou Sílvio ao Final Cut, podcast da Sports Tailors.

"Tínhamos a sorte de ter ali três ou quatro jogadores com os quais as coisas correram de uma maneira incrível: Gaitán, Pizzi, Jonas, Mitroglou. As coisas andavam, a bola chegava neles e resolviam", disse ainda.