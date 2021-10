Jorge Jesus, treinador do Benfica

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após a vitória por 2-1 frente ao Trofense, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Paragens das seleções prejudicam: "Estas duas semanas de paragem para as seleções deixam as equipas sem o foco nas suas ideias. São os jogadores que vão para as seleções e alguns nem são titulares ou não jogam, os que estão cá e não têm competitividade... sempre que há jogo após paragem de seleções, é uma dificuldade tremenda. Hoje ficou provado isso, mais uma vez."

Entradas de João Mário e Weigl para o meio-campo: "Tirei o Meite e o Taarabt aos 60 minutos e entraram o João Mário e o Weigl. Com uma capacidade física diferente dos outros dois. Para que pudessem segurar jogo, organizar jogo, para que fossem mais 'pressionantes'. Mas também não conseguiram fazer isso."