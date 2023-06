"Sempre apoiei, os meus pais incutiram-me o amor ao Benfica"

Choquinho viu Kokçu chegar à Luz, mas garante que vai continuar a perseguir os objetivos individuais

Chiquinho foi campeão pelo Benfica e, como tal, recebido como herói em Vila Nova do Campo, Santo Tirso. A homenagem deixou-o sensibilizado, ainda para mais porque o título nacional era um sonho de família. "É um enorme orgulho receber esta distinção. Foi uma honra ser homenageado pela terra que me viu nascer. Ser campeão era um sonho que tinha desde menino. Sempre apoiei o Benfica. Os meus pais incutiram-me o amor ao Benfica. Cresci a gostar do clube e conquistei esse sonho", principiou o médio, à Rádio Vizela.

O atleta de 27 anos herdou o posto de Enzo Fernández, que rumou ao Chelsea, mas viu no final da época a afirmação de João Neves e agora a contratação de Kokçu para a sua posição. Sem revelar quais as metas que tem para o futuro, deixa uma intenção de trabalhar para continuar protagonista. "Tenho muitos sonhos, mas não vou partilhá-los agora porque acho que não faz sentido. Estou feliz, mas vou continuar a lutar para conquistar os meus objetivos e trabalhar sempre para ser melhor", prometeu o jogador, que realizou 44 jogos pelos encarnados em 2022/23, mas que é um dos que termina contrato em 2024, situação que o Benfica quererá resolver com um prolongamento do vínculo.

As palavras finais foram para quem o tem como exemplo. "Gostava de dizer aos jovens que tudo é possível. Com disciplina, podem alcançar tudo. Acreditem e trabalhem muito. Fiz a formação em clubes que não eram grandes. De pequeno, no Roriz, depois no Leixões e Boavista. Sempre acreditei que era possível. Não é preciso jogar num clube grande na formação para atingir esse patamar em seniores. Tive colegas que saíram, que foram para clubes grandes, e que infelizmente não atingiram o patamar onde estou. Quando menos esperamos, as oportunidades aparecem", declarou.