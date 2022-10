Sem Neres, vai haver mexida: o onze provável do Benfica frente ao PSG

Extremo brasileiro, que foi titular na semana passada, contra os franceses, tem uma lesão muscular e será reavaliado nas próximas horas. Araújo regressa mais de dois meses depois e João Victor entra nas contas de Schmidt pela primeira vez.

David Neres é baixa para o encontro desta noite frente ao Paris Saint-Germain, às 20 horas, no Parque dos Príncipes. O extremo brasileiro, que não fez parte das primeiras opções no jogo do último fim de semana frente ao Rio Ave - ficou no banco de suplentes -, não viajou com a comitiva para Paris devido a lesão.

As águias não deram qualquer informação sobre o estado clínico do atleta mas Roger Schmidt deu uma breve explicação em Paris: "Teve uma pequena lesão muscular no treino de ontem [anteontem] e está fora. Iremos encontrar uma solução". Neres fica pela primeira vez de fora, ele que foi muito importante nos dois jogos de grau de dificuldade superior: Juventus e PSG. O ex-Shakhtar tem cinco golos, o último deles no 5-0 aos Marítimo, na 7.ª jornada da Liga.

De regresso aos eleitos está Henrique Araújo. Depois de um início prometedor, o avançado deixou de fazer parte das opções de Roger Schmidt, passando a atuar pela equipa B. Agora, volta à versão anterior e entra nas contas do técnico alemão na deslocação a França. A última partida de Araújo pela equipa principal fora diante do P. Ferreira, na 3.ª ronda do campeonato, a 30 de agosto - dois meses de ausência, sensivelmente: jogou 15" no triunfo por 3-2.

Novidade também nos convocados é João Victor. O central contratado ao Corinthians foi chamado pela primeira vez, após recuperar de uma lesão e ter passado nos testes realizados posteriormente.

Onze provável do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino e Enzo Fernández; João Mário, Rafa e Draxler; Gonçalo Ramos.