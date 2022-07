Sem minutos na pré-temporada do Benfica e associado ao Mónaco

Imprensa francesa revela interesse no extremo, que está também na lista do Estoril, emblema que procura um empréstimo.

Tapado neste momento na equipa principal do Benfica, Tiago Gouveia está na mira do Mónaco, segundo adiantou o portal francês "Foot Mercato". A equipa de Gelson Martins, que até poderá enfrentar o clube da Luz no play-off de acesso à fase de grupos da Champions, caso ambas superem a terceira eliminatória e o sorteio assim o dite, já se reforçou com Minamino e Embolo, mas estará atenta à situação do atacante de 21 anos, que faz parte dos planos também do Estoril, sendo que a formação canarinha procura assegurá-lo por empréstimo.

Após a estreia pela equipa principal em 2021/22, Tiago Gouveia mereceu uma oportunidade de Roger Schmidt para integrar a pré-época, mas não somou até agora qualquer minuto. A cedência está em cima da mesa, de forma a que este possa somar minutos e continuar assim a sua evolução.