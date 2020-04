Sem estágio e com cuidado: como o Benfica está a preparar o regresso

O plano de retoma dos trabalhos ainda está a ser limado mas privilegia a proteção.

Toda a estrutura do futebol profissional do Benfica tem mantido contactos diários, apesar do afastamento físico com o objetivo de alinhavar o regresso aos treinos, com maiores ou menos limitações, sendo essa a principal meta do momento. Algumas decisões estão já tomadas, como a do estabelecimento do Seixal como base de trabalhos, assim como ser dado o pontapé inicial nos relvados no início de maio, em dia ainda por confirmar.

Ao que O JOGO apurou, o plano de trabalhos destinado à "retoma" de uma certa normalidade e aspirando a que a liga portuguesa de 2019/20 volte a mexer, cumprindo-se o calendário que ficou pendente devido à pandemia da covid-19, está na fase dos últimos acertos. Mesmo não estando o mesmo formalmente fechado, há a convicção de que os primeiros dias de maio marcarão o reencontro presencial do plantel de Bruno Lage no local do costume: o centro de estágios no Seixal. Isto porque, entende de forma clara a estrutura das águias, aqui será mais fácil potenciar os mais do que necessários cuidados de proteção individual e de saúde pública.

NÃO SAIA DE CASA, LEIA O JOGO NO E-PAPER. CUIDE DE SI, CUIDE DE TODOS

Aspeto importante da estratégia será a não existência de um "miniestágio" ou de um confinamento dos atletas vários dias no Benfica Campus. É intenção que este reinício seja dentro de um ritmo dito normal, sempre com a proteção no topo das prioridades. Nesse sentido, irá ser feita uma adaptação dos espaços existentes para se poder reduzir o contacto entre as pessoas assim como medidas de higienização permanentes e intensivas. Por outro lado, serão reduzidas ao mínimo as pessoas autorizadas a circular no centro de estágios.