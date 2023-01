Sem espaço no plantel do Benfica, Conti é associado a clube espanhol

Central é opção do Valladolid caso este venda El Yamiq ao Fenerbahçe, de Jorge Jesus.

Jorge Jesus pode ajudar o Benfica a encontrar colocação para Germán Conti, central que terminou o período de empréstimo ao América Mineiro e não faz parte dos planos de Roger Schmidt. Isto porque ex-treinador das águias, agora no Fenerbahçe, está interessado na contratação de El Yamiq, central do Valladolid. E segundo a Imprensa espanhola um dos nomes em cima da mesa do conjunto pucela para compensar a eventual saída do internacional marroquino para a Turquia é Conti.

Além do clube detido por Ronaldo Nazário, conhecido como Fenómeno enquanto jogador, também o Rayo Vallecano estará atento à situação do jogador.

O América Mineiro pretendia renovar o empréstimo do futebolista argentino, mas o Benfica fechou a porta a esse cenário, uma vez que só admite nesta altura abrir mão do defesa a título definitivo.

Conti tem contrato ainda até 2024 e as águias desejam não só encaixar uma verba com a transferência do futebolista de 28 anos como evitar que este ocupe uma nova vaga de emprestado - abrindo-a para jogadores mais novos com necessidade de rodar para ganhar andamento.