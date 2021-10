Selecionador da Ucrânia convoca Yaremchuk

Vice-líder do grupo D, com cinco pontos, a Ucrânia defrontará a Finlândia e a Bósnia

Roman Yaremchuk, avançado e reforço do Benfica para esta época, foi convocado pelo selecionador da Ucrânia, Oleksandr Petrakov, para disputar os jogos de qualificação para o Mundial'2022 ante a Finlândia e Bósnia Herzegovina.

Vice-líder do grupo D, com cinco pontos, a Ucrânia defrontará a Finlândia (com a mesma pontuação) a 11 de novembro e, três dias depois, a Bósnia Herzegovina (três pontos), pelo que ficará a faltar um duelo para disputar, igualmente, contra a congénere balcã.

A lista de convocados:

Guarda-redes: Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Heorhiy Bushchan (Dínamo Kiev) e Dmytro Riznyk (Vorskla Poltava);

Defesas: Oleksandr Karavayev (Dínamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Dínamo Kiev), Ilya Zabarny (Dínamo Kiev), Oleksandr Tymchyk (Dínamo Kiev), Mykola Matvienko (Shakhtar Donetsk), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Eduard Sobol (Clube Brugge e Taras Kacharaba (Slavia Praga);

Médios: Andriy Yarmolenko (West Ham), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Serhiy Sidorchuk (Dínamo Kiev), Viktor Tsygankov (Dínamo Kiev), Mykola Shaparenko (Dínamo Kiev), Vitaliy Buyalsky (Dínamo Kiev), Oleksandr Zinchenko (Manchester City) , Ruslan Malinowski (Atalanta), Oleksandr Zubkov (Ferencvaros) e Viktor Kovalenko (Spezia).;