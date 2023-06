Selecionador da Dinamarca sobre Bah: "Já não tem as dores que sentia na coxa"

Lateral direito do Benfica voltou à titularidade na segunda-feira, no empate com a Eslovénia, após ter falhado a vitória frente à Irlanda do Norte, a contar para a qualificação para o Euro'2024.

Alexander Bah, lateral direito do Benfica, regressou na segunda-feira à titularidade na Dinamarca, que empatou 1-1 na visita à Eslovénia, após ter falhado a vitória caseira frente à Irlanda do Norte (1-0), em dois jogos relativos à qualificação para o Euro'2024.

Após a partida com os eslovenos, o selecionador Kasper Hjulmand explicou à imprensa local a razão de o defesa ter voltado ao onze inicial, elogiando a pressão ofensiva que exerce: "Acreditamos que, ofensivamente, tiramos muitas vantagens com ele de início naquela posição".

Hjulmand também confirmou que Bah está totalmente recuperado a níveis físicos. "Ele trabalhou muito bem nestes últimos dias e já não tem as dores que sentia na coxa. Acreditamos muito nas qualidades ofensivas dele", sentenciou.

Ao fim de quatro jornadas, a Dinamarca ocupa a terceira posição do Grupo H de qualificação para o Euro'2024, com os mesmos sete pontos da Eslovénia (quarta) e com menos dois do que o Cazaquistão e a Finlândia, que seguem nos lugares de acesso à fase final. Irlanda do Norte e San Marino completam o grupo com três e zero pontos, respetivamente.