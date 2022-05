Selecionador croata falou sobre Musa e deixou uma confirmação

Zlatko Dalic referiu que o avançado está a caminho de "um grande clube". Assinatura de contrato com o Benfica esta semana.

Zlatko Dalic lançou esta segunda-feira a convocatória para a Liga das Nações, na qual a grande novidade é a estreia de Petar Musa. O selecionador croata falou sobre o avançado que brilhou com as cores do Boavista e confirmou que Musa está a caminho de "um grande clube", neste caso o Benfica.

"Marcou 12 golos pelo Boavista esta temporada e está a transferir-se para um grande clube. É um avançado clássico e esta convocatória será uma boa oportunidade para o ver mais de perto. Merece esta chamada e tudo vai depender dele", afirmou, citado pela federação croata.

Tal como O JOGO escreveu em tempo oportuno, Musa deve assinar pelo clube da Luz esta semana e já não esteve presente no derradeiro jogo do Boavista esta época, em Tondela, sábado passado.