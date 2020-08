Selecionador aprova Benfica: "O Vertonghen quer jogar sob pressão"

Com 33 anos, o central aproxima-se do final da carreira e o técnico dos Diabos Vermelhos já o vê como colega de profissão. Mas não para já, frisando que este ainda "quer jogar futebol sob pressão"

O mais internacional de sempre pela seleção da Bélgica, Jan Vertonghen é visto por Roberto Martinez, atual selecionador dos Diabos Vermelhos, como um futuro colega de profissão.

Porém, o treinador da Bélgica, que continua a depositar a sua confiança no central, dono de 118 internacionalizações pelo seu país, acredita que essa etapa ainda vai demorar a chegar para o novo camisola 5 da Luz. Isto porque, na sequência do contrato de três anos assinado com as águias, Martinez sublinha o desejo do futebolista em continuar a jogar e a colocar-se sob avaliação a um nível elevado agora no Benfica, clube que aprova como solução para o seu atleta.

"Pode ser treinador, mas ainda não. Fez uma escolha fantástica com o Benfica. É um grande clube, que tem um novo projeto e um ADN vencedor. O Jan ainda quer continuar a jogar futebol sob pressão", ressalvou Roberto Martinez numa entrevista ao jornal belga "Het Laatste Nieuws", a propósito da decisão de Vincent Kompany em retirar-se definitivamente dos relvados para passar a desempenhar apenas o cargo de treinador, vaticinando sucesso ao seu antigo pupilo na seleção belga.

Desafiado por aquela publicação a lançar, entre os atletas com quem trabalha na seleção da Bélgica, aqueles que irão prosseguir as suas carreiras no banco, mas como técnicos, Martinez colocou Vertonghen entre mais dois defesas-centrais, Nicolas Lombaerts (com 35 anos, terminou a sua carreira) e Thomas Vermaelen (34 anos, agora no Vissel Kobe, do Japão), o médio-ofensivo Kevin De Bruyne (29), grande figura do Manchester City, ou o avançado do Nápoles Dries Mertens (33).