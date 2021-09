Seleção brasileira: Lucas Veríssimo revela drama familiar e emociona-se em discurso

Lucas Veríssimo, defesa do Benfica, discursou para os companheiros da seleção brasileira e lembrou drama familiar.

Em clima festivo, com brincadeiras entre os jogadores, um discurso em especial chamou a atenção no vídeo divulgado pela CBF TV [canal da Confederação Brasileira de Futebol] esta quarta-feira. Nele, Lucas Veríssimo, defesa-central do Benfica, recorda dois momentos difíceis passados recentemente, tanto na carreira profissional quanto no lado pessoal.

Usando óculos escuros, os novatos na seleção brasileira discursaram e cantaram perante os restantes colegas. Na sua vez, Veríssimo apresentou-se, disse onde nasceu e quis encerrar precocemente a participação. Mas foi estimulado por Casemiro, antigo médio do FC Porto atualmente no Real Madrid

"Fala mais coisas, tens a oportunidade de falar. Fala alguma coisa! Tens a oportunidade de falar e não falas! Diz que estás feliz aqui!", brincou, incentivado por Neymar. Foi quando Veríssimo retomou as palavras.

"Então eu vou falar... Eu tive uma primeira convocatória, na qual me lesionei. Eu e os meus familiares estávamos super felizes. Mas o meu pai contraiu covid-19 logo de seguida, quase que o perdemos", afirmou emocionado. "Graças a Deus, ele recuperou-se, hoje está super bem, converso com ele todos os dias e ele está a partilhar este momento comigo", acrescentou, sendo então muito aplaudido pelos companheiros.

Vale recordar que, após ter sido chamado pelo selecionador Tite em maio passado para os embates do mês seguinte, com Equador e Paraguai, o central acabou por ver adiado o sonho de se estrear pela seleção principal canarinha devido a uma lesão muscular na coxa direita. Ainda por essa razão, acabou por não ser opção para a Copa América, não entrando igualmente nas contas da seleção olímpica.