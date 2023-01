Seis anos e três dias depois, Gonçalo Guedes volta a jogar pelo Benfica

Avançado português entrou na segunda parte do Santa Clara-Benfica.

Gonçalo Guedes voltou, este sábado, a vestir a camisola do Benfica em jogos oficiais. O extremo, que está emprestado pelo Wolverhampton até ao final da temporada, entrou aos 64 minutos, no jogo em casa do Santa Clara.

A última partida do internacional português pelos encarnados tinha acontecido a 18 de janeiro de 2017, na vitória por 6-2 sobre o Leixões, para os quartos de final da Taça de Portugal. Nesse duelo, Guedes entrou aos 70 minutos. 11 dias depois, estreou-se pelo PSG, num empate 1-1 com o Mónaco.