"Sei tanto como vocês, mas é um sonho meu jogar no Benfica"

Cádiz, avançado venezuelano dos quadros do Benfica, falou ao portal "Meridiano". Esteve emprestado ao Dijon, que não exerceu opção de compra.

Sensação quando foi para o Benfica: "É impressionante, estive um mês e quinze dias na pré-temporada, três semanas com a equipa completa, é outro nível. É uma equipa com uma estrutura das melhores do mundo. Todos sonhamos com isso, quando temos tudo o que necessitamos para fazer o que amamos, que é jogar, é um sentimento de realização impressionante".

Regresso ao Benfica no recomeço, Lage já o chamou? "Não, tenho contrato ate 30 de junho. O Dijon não vai exercer opção de compra, mas não posso ir para o Benfica antes do fim desse contrato. Tenho de esperar até 30 de junho. Estou de férias, a treinar mas vou para Portugal na próxima semana com a minha namorada e a minha irmã. Quero estar em Portugal porque é onde vivo, mas não posso treinar pelo Benfica até 30 de junho, é contratual".

Futuro no Benfica: "Sei tanto como vocês, sei que quero jogar no Benfica, é um sonho meu, é o que quero mas, de querer a cumprir-se, é algo que não depende só de mim. Depende de muitos fatores. Não sei se me vão chamar para treinar ou se me dirão que há outra equipa para onde vou mais um ano ou se irei à pré-temporada para mostrar-me e, se tiver bom desempenho, poder ficar. Há várias possibilidades, mas não depende de mim, depende do presidente, do treinador e do diretor desportivo. Se me chamarem para treinar, aí já depende de mim e darei o máximo".

Lage falou muitas vezes? "Não, desde que saí de Portugal não falei mais com Bruno Lage, falo com o diretor desportivo, que me pergunta se estou bem. Bruno Lage tem de se focar nos jogadores que tem e não sei se me quererá para a próxima temporada. Mas sei que me seguem"