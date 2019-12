Bruno Lage no decorrer do encontro com o Zenit

Bruno Lage falou sobre a Champions, a Liga Europa e as opções que tem vindo a tomar. Confira as declarações após o triunfo por 3-0 frente ao Zenit.

Gestão: "Não fizemos gestão de ninguém, usámos sempre o mesmo critério em todas as situações. Olhando para o que foram as nossas opções, tomei sempre aquilo que achava que eram as melhores opções a cada momento. Este onze jogou pela primeira vez na Alemanha, a diferença está em ganhar. O mais importante é termos consciência do nosso trabalho, fazer a análise a cada momento e perceber quem está do outro lado. Hoje, a equipa teve uma mentalidade competitiva muito forte e não trouxe emoções negativas do passado. Temos de realçar esta atitude competitiva e o assumir do jogo sem qualquer tipo de risco".

Objetivos para a Liga Europa: "O objetivo claro tem de ser ter uma mentalidade forte, independentemente da competição. É um jogo de cada vez e agora temos de fazer a melhor recuperação possível para sábado, contra a equipa revelação do campeonato. A nossa ambição é dar sempre uma boa resposta. Tivemos a capacidade de nos reinventar para voltar a ter outra dinâmica".

Responsabilidade pelo afastamento da Liga dos Campeões: "Serei sempre o rosto do insucesso. E da maneira como os jogadores se treinam e se dedicam... Eles têm sido incansáveis. É muito tempo a trabalhar com enorme dedicação. Quando assim é, o treinador sai sempre em sua defesa".

Trabalho e análise: "Senti a cada momento que a equipa estava com qualidade. Tentámos sempre procurar as melhores decisões. O Gabriel esteve fora por lesão, André Almeida dentro e fora, Vinicius fora... Seguramente, ainda serei criticado por manter a mesma equipa. É a nossa vida. Quando ganhamos, não falta nada. Quando perdemos, erro do treinador. Agarro-me muito ao trabalho e à análise."