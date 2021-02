Segunda mão da eliminatória entre Benfica e Arsenal deve ser jogada na Grécia

Tema foi abordado na conferência de imprensa de Jorge Jesus.

O Benfica oficializou na terça-feira a mudança de palco do Benfica-Arsenal para Roma, devido às restrições britânicas relacionadas com a covid-19 e, esta quarta-feira, em conferência de imprensa, Jorge Jesus fez saber que a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa deverá ser jogada na Grécia.

"Mudança de palco influencia os dois clubes, temos que adaptar-nos, hoje não podemos jogar nem em Inglaterra, nem em Portugal, a UEFA e o Benfica escolheram um país para jogar. Gostávamos de jogar em Espanha, claro, mas não podemos. Onde podemos jogar? Pensámos jogar em Itália, pronto, queríamos que não fosse um país muito longínquo e também porque não haverá muito frio por lá. Em Roma também é vermelho, apesar de ser um estádio com uma pista de atletismo muito grande", começou por referir Jesus antes da abordagem à segunda mão:

"Para jogar em casa do adversário também já há campo. É na Polónia? Não, é na Grécia [n. d. r.: Jesus foi corrigido pelo assessor de imprensa]. Como veem, tudo isto é novo no futebol, onde treinadores e adeptos têm que se adaptar e perceber isto. Gostávamos muto de jogar no Estádio da Luz e havemos de jogar com 60 mil a puxar pelos jogadores do Benfica, que isso é outra alma, com ou sem covid... Mesmo com covid até corremos mais. Sentimos muito a falta deles, espero que também percebam que isto que o Benfica sofreu não teve a ver com falta de empenho ou falta de vontade dos jogadores. Andámos durante um mês a arrastarmo-nos com a intensidade possível", rematou o treinador dos encarnados.

Sobre o encontro que deverá decorrer em solo grego e cuja organização é da responsabilidade do Arsenal - o clube anfitrião -, a única dúvida prende-se com o confinamento anunciado na terça-feira na Grécia, face ao aumento do número de casos de covid-19. Ainda assim, essa é a opção mais provável.

A primeira mão da eliminatória entre Benfica e Arsenal está marcada para as 20h00 de dia 18. A segunda mão está agendada para o dia 25, às 17h55.

(Notícia atualizada às 15h33)