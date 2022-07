Seferovic: um interesse reforçado e uma alegada viagem até Lisboa

Seferovic partiu com o Benfica para o estágio em Inglaterra

Segundo informações na Turquia, dirigentes do Galatasaray planeiam viajar para Lisboa a fim de negociar com o Benfica.

O Galatasaray mantém o interesse em Seferovic, avançado que tem ainda contrato com o Benfica até 2024. Segundo alguns órgãos de informação na Turquia, o presidente do clube de Istambul, Erden Timur, planeia estar em Lisboa em breve para negociar o suíço.

Em ano de Mundial e prevendo-se que tenha muita concorrência na Luz em 2022/23, Seferovic poderá ver aqui uma oportunidade para jogar com regularidade e, assim, também se manter entre as opções de Murat Yakin, selecionador atual dos helvéticos.

O Benfica, como O JOGO já noticiou, tem a expectativa de encaixar oito a dez milhões de euros pelo seu camisola 14. Segundo as informações na Turquia, o clube para onde se transferiu o ex-médio do FC Porto, Sérgio Oliveira, prepara um empréstimo com opção de compra, dando um salário anual de 2 M€ ao avançado.