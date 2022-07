Seferovic: turcos falam em negócio fechado e revelam os moldes

Imprensa turca garante acordo fechado entre o Benfica e o Galatasaray. Saída do suíço está iminente.

Haris Seferovic está de saída da Luz e, tudo o aponta, com destino traçado para a Turquia: o Galatasaray terá já garantido o empréstimo do internacional suíço, com o clube de Istambul também a assumir o pagamento do salário do atleta, cerca de dois milhões de euros por época.

Esta quinta-feira, o canal TRT Spor e a CNN turca especificavam já que o Benfica e o Galatasaray tinham fechado um entendimento por Seferovic, com o emblema de Istambul a receber Seferovic, de 30 anos, numa cedência com uma opção de compra de 3,5 milhões de euros. A confirmação do negócio é esperada nas próximas horas, sendo que o suíço ainda está com o plantel de Roger Schmidt, desde hoje ao fim da tarde no Algarve.