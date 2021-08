Seferovic: Sevilha bateu à porta do Benfica, mas não havia tempo para negócio

Clube espanhol tentou uma abordagem, mas não o avançado suíço permanece na Luz.

As últimas horas de mercado em Espanha estão a ser vividas com grande intensidade e meteram, inclusive, o Benfica ao barulho. O regresso de Griezmann ao Atlético e a contratação do avançado Luuk de Jong por parte do Barcelona, ainda por confirmar, levaram o Sevilha a tentar um avanço por Seferovic, de modo a substituir o avançado internacional pelos Países Baixos.

Ao que O JOGO apurou, houve uma abordagem do clube espanhol pelo avançado suíço, mas sem tempo para uma negociação e eventual negócio perante o iminente fecho da janela.

Seferovic, aliás, esteve também no radar da Sampdória, da Serie A, mas não houve entendimento, permanecendo ao serviço do Benfica.