Seferovic realiza exames médicos e vai ser novamente emprestado pelo Benfica

Avançado suíço não foi feliz no Galatasaray e está prestes a ser emprestado ao Celta de Vigo, de Carlos Carvalhal.

Haris Seferovic, após ter passado a primeira metade da época emprestado pelo Benfica aos turcos do Galatasaray, está a realizar exames médicos no Celta de Vigo, orientado por Carlos Carvalhal, com vista a uma cedência até ao final da temporada, com opção de compra incluída.

O avançado suíço não teve grandes motivos para sorrir na Turquia - dois golos em 13 jogos disputados - e deverá representar o segundo clube espanhol da carreira, após ter passado pela Real Sociedad na época 2013/14.

Seferovic foi chamado pela Suíça ao Mundial'2022, tendo ficado em branco nos três jogos que disputou no torneio. Fora das contas de Roger Schmidt, o dianteiro, de 30 anos, soma 74 golos em 188 partidas ao serviço dos encarnados, que representa há seis temporadas.