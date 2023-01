Seferovic pode acabar no Celta de Vigo

O futuro de Seferovic apenas esta terça-feira deverá ficar mais clarificado no que respeita ao clube pelo qual irá atuar na segunda metade da temporada. O avançado suíço, que o Galatasaray pretende excluir do seu plantel, está agora a acertar, em conjunto com o Benfica, a cedência a outro emblema.

E nas últimas horas surgiu uma nova possibilidade para o internacional suíço: o Celta de Vigo, clube espanhol treinado por Carlos Carvalhal e que terá ficado para trás na corrida por Fran Navarro (Gil Vicente) com a entrada em cena do Braga. O Braga que, recorde-se, pode perder Vitinha para o Southampton.

Os italianos da Salernitana estavam interessados em Seferovic, mas já saíram da corrida com os turcos do Kasimpasa. Porém, mas últimas horas, também o Karagumruk, do mesmo país, decidiu tentar contratar o dianteiro. O empréstimo será decidido hoje.