Seferovic para fechar em breve na Turquia: conheça os pormenores do contrato

Suíço prepara-se para ser fechado no Galatasaray, num empréstimo até ao fim da época com cláusula obrigatória de compra. Vice-presidente do emblema turco pode viajar nos próximos dias até Portugal para selar a transação e, eventualmente, levar depois o ponta de lança para o estágio do clube na Áustria.

A transferência de Haris Seferovic para o Galatasaray está por um fio e, segundo apurou O JOGO, irá mesmo concretizar-se nos primeiros dias da nova semana. O avançado do Benfica está em estágio com a equipa portuguesa no Algarve, mas é bem provável que deixe em breve a companhia do plantel das águias, liderado por Schmidt.

O negócio passa por um empréstimo dos encarnados ao emblema de Istambul, mas o contrato inclui uma cláusula que, no fim da época, obriga o Galatasaray a comprar definitivamente o ponta de lança de 30 anos.

Com a duração do atual contrato a estender-se até 2024 (mais duas épocas), Seferovic sairá no fim da época mediante uma compensação financeira na ordem dos 3,5 milhões a pagar pelos turcos aos encarnados. Até lá, é o Galatasaray que fica encarregado de pagar a totalidade dos salários do futebolista. As águias contam ainda assegurar uma percentagem do passe, por forma a darem anuência a um negócio que tem outros emblemas bem atentos: o Basaksehir, igualmente a competir na I Liga da Turquia, é um deles, mas também os espanhóis do Maiorca estão em cima de um internacional que tem lugar cativo na seleção da Suíça (total de 86 jogos realizados).

Seferovic ainda não jogou pelo Benfica durante a pré-temporada e pode ter hoje uma última oportunidade, pois os turcos contam vir a Portugal nos próximos dias para apressar o negócio. Segundo o "Fanatik", é Erden Timur, vice-presidente do clube, que viaja desde a Turquia com o objetivo de finalizar a operação e levar o avançado até Istambul e, posteriormente, até junto do clube, no estágio que a equipa está a efetuar em terras austríacas. No "Gala" , Seferovic é desejado para ocupar o posto do senegalês Diagne, que não tem sido convincente na função de ponta de lança e pode estar de saída marcada para breve.