Seferovic marca na vitória da Suíça sobre a Bulgária: veja o golo do jogador do Benfica

A Suíça estreou-se esta quinta-feira na fase de qualificação para o Mundial'2022 com uma vitória por 3-1 na Bulgária, em jogo do Grupo C, no qual o avançado do Benfica Haris Seferovic marcou um dos golos dos helvéticos.

A seleção suíça teve uma entrada de rompante na partida da primeira jornada e ainda antes do quarto de hora já vencia por 3-0, com tentos de Breel Embolo, aos sete minutos, Seferovic [veja o golo mais abaixo], aos 10', e Steven Zuber, aos 13'.

No segundo tempo, a Bulgária, que estreou o selecionador Yasen Petrov, reduziu a desvantagem, aos 46 minutos, por intermédio de Kiril Despodov.

A Suíça lidera, provisoriamente, o Grupo C, com três pontos, sendo que ainda esta quinta-feira a Itália recebe a Irlanda do Norte. A outra equipa que integra o agrupamento, a Lituânia, apenas realiza o primeiro jogo no domingo, precisamente diante dos helvéticos.

A Dinamarca também entrou da melhor forma no Grupo F de apuramento, batendo Israel por 2-0, com tentos de Martin Braithwaite, aos 13 minutos, e Jonas Wind, aos 67.

Escócia-Áustria e Moldávia-Ilhas Faroé são os outros encontros da primeira jornada do Grupo F agendados para esta quinta-feira.