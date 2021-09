Seferovic lesiona-se e só volta depois da pausa das seleções

Avançado do Benfica sofre segunda lesão desde o início da temporada 2021/22

Seferovic sofreu uma lesão muscular e, apurou O JOGO, só estará em condições de ser opção para o Benfica após a próxima pausa para as seleções, em outubro. Assim sendo, o avançado de 29 anos falhará os jogos com Boavista, Barcelona, Vitória de Guimarães e Portimonense, estando igualmente em risco as duas partidas da Suíça, com Irlanda do Norte e Letónia, na qualificação para o Mundial'2022.

Esta é a segunda lesão de Seferovic esta época, tendo, a 4 de agosto, sido substituído, devido a problemas físicos, em Moscovo, com o Spartak na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.