Seferovic já deixou o plantel do Benfica e há outros três que estão quase

Seferovic foi oficializado no Galatasaray. Gabriel e Taarabt estão a finalizar os processos de saída e baixam já esta quarta-feira aos bês, sabe O JOGO.

Roger Schmidt começa a ver o plantel diminuir, tal como pretende. Depois de ter trabalhado com 39 futebolistas no Algarve, onde o Benfica defrontou Nice e Fulham - tendo Lucas Veríssimo ficado a recuperar no Seixal -, o técnico encarnado já terá esta quarta-feira menos três jogadores às suas ordens: Seferovic, Gabriel e Taarabt, segundo apurou O JOGO.

O avançado já foi oficializado no Galatasaray, enquanto os médios estão a finalizar os processos de saída e, como tal, já não integrarão o ensaio da equipa principal. Vão treinar-se com a formação secundária, sob o comando de Luís Castro, enquanto não ficam seladas as respetivas transferências, algo que poderá suceder muito em breve.

Seferovic acabou por mudar-se para o Galatasaray. E se o Benfica pretendia vender o seu passe, acabou por aceder ao empréstimo do atleta, tendo o clube turco assegurado uma opção de compra que, caso o avançado dispute 15 jogos passará, segundo revelou Imprensa daquele país, a obrigatória. O suíço chegou ontem à noite a Istambul com a sua família, tendo à sua espera cerca de 200 adeptos do Galatasaray em euforia. O técnico, Okan Buruk, ainda durante a tarde, confirmara a contratação, desvalorizando as lesões do avançado em 2021/22: "Seferovic é um jogador importante. Profissional, pai de família, critérios importantes. Analisámos o seu histórico de lesões este ano. Ele jogou três partidas com a seleção suíça. Atualmente não tem lesões."

Fora dos planos de Roger Schmidt para 2022/23, Gabriel e Taarabt, que a exemplo do internacional suíço também não somaram qualquer minuto nos três jogos de pré-época já disputados, estão muito perto de deixar o clube da Luz. O primeiro, que esteve cedido em 2021/22 ao Al-Gharafa, poderá rumar ao Brasil, enquanto o internacional marroquino tem em cima da mesa a possibilidade de dar seguimento à carreira nos Emirados Árabes Unidos, tal como o nosso jornal já tinha adiantado.

É também para este país que Pizzi poderá sair. O camisola 21 está a negociar com um clube do Dubai e ainda que a situação esteja a avançar é esperado hoje no treino às ordens de Roger Schmidt. Apenas com mais um ano de contrato, e com 90" de utilização na pré-época, o jogador de 32 anos também não faz parte das principais contas do técnico e tem o seu futuro em aberto.