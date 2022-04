Seferovic incluído na dieta do ataque do Benfica, Musa é um nome que agrada

Dirigentes da Luz dão como "vendido" Darwin, mas a linha da frente irá levar um corte maior para caberem reforços. Lesão grave de Rodrigo Pinho levanta dúvidas para o início da época e novo técnico decidirá se contará com Henrique Araújo. Nesta fase de indefinição, ainda não é uma prioridade ir ao mercado de avançados.

Rui Costa e restantes elementos da estrutura do futebol do Benfica já preparam a próxima época e, depois de alinhavada a contratação do treinador Roger Schmidt - tem acordo para três anos de vínculo -, colocaram já em marcha mudanças no plantel. Há lacunas para colmatar, mas também um setor em específico, a linha da frente, para emagrecer antes de avançar para o seu reforço, e na emenda da dieta volta a estar, segundo O JOGO apurou, Seferovic.

O ponta de lança suíço de 30 anos é visto como um nome prioritário para colocação, ele que tem contrato até 2024 e, também pelos problemas físicos, só tem 495 minutos (e cinco golos) na temporada. Porém, o emagrecimento não ficará por aqui, dado que na SAD já não restam dúvidas de que Darwin irá mesmo sair do Benfica, deixando atrás de si um rasto de várias dezenas de milhões.