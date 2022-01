Seferovic ficou fora dos convocados para o Arouca-Benfica: confira o motivo

O suíço não viajou para Arouca devido a mazela numa perna, mas deve recuperar para o Boavista

Nélson Veríssimo não vai contar na tarde desta sexta-feira com o contributo de Haris Seferovic na partida em casa do Arouca. Titular no desafio anterior, a receção ao Moreirense, o avançado viu-se fora da lista de convocados das águias devido a uma lesão numa perna.

Ao que foi possível apurar, o problema que agora colocou um travão em Seferovic, não se apresenta como grave mas, nas próximas horas, o avançado vai ser reavaliado para melhor se ver a situação. De qualquer forma, tudo aponta com o dados disponíveis que o internacional suíço esteja em condições de voltar às opções de Veríssimo já no próximo compromisso em agenda: o embate com o Boavista, terça-feira em Leiria, a contar para a final four da Taça da Liga.

Sem o contributo de Seferovic, Darwin, Yaremchuk e Gonçalo Ramos foram os avançados chamados pelo treinador. Na lista de convocados consta já Everton, recuperado de covid-19 após cumprir o período de isolamento obrigatório. O extremo brasileiro falhou a partida anterior, com o Moreirense, mas agora perfila-se para voltar a ser titular.

De volta às soluções das águias estão também o ala Gil Dias e o médio Taarabt enquanto, em relação à ronda anterior, também Meité ficou de fora. Svilar, Ferro, Gedson e Radonjic são outros jogadores não convocados por Nélson Veríssimo. O extremo sérvio está já apto e treinou-se ontem com os colegas no relvado após lesão muscular que o fez parar desde 19 de novembro, mas pode até deixar o Benfica este mês.