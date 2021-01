Seferovic fala de Ronaldo, Messi e lembra: "Perdi quatro quilos e sinceramente..."

Passou por vários campeonatos e diz-se feliz na Luz, mas não esconde o sonho de experimentar a liga inglesa.

Numa conversa descontraída ao podcast "Ehrenrunde 21" ("Volta ao Mundo 21"), Haris Seferovic falou do seu país de origem, a Bósnia, da família, dos tempos livres em Portugal, dos momentos difíceis que passou infetado com a covid-19, e de futebol.

Naturalmente, as preocupações do suíço centraram-se na pandemia. O avançado das águias admite que passou por um período complicado depois de ter tido conhecimento que estava infetado. "Inicialmente, não tive sintomas. Depois, tive dores de cabeça, mas pensei que seria do clima e do facto de andar normalmente de t"shirt e casaco. A minha mulher também deu positivo, esteve três a quatro dias mal, com dores de cabeça e no corpo e transpirava muito. A partir do quinto dia, começou a melhorar", explicou, confirmando que perdeu peso. "Perdi quatro quilos e sinceramente senti alguma dificuldade no regresso à competição. Precisei de fazer treino intensivo para recuperar a minha forma. Doze dias depois, fiz novo teste e deu negativo. O coronavírus é uma questão muito séria e preocupante", sublinhou, satisfeito por ter ajudado a equipa logo no regresso com a obtenção de um golo. "Foi bom".

Seferovic marca a cada 109 minutos e o jogador sabe que só assim pode sobreviver num clube e numa equipa com a dimensão do Benfica. "Aproveito os minutos de jogo que tenho. Conheço as minhas responsabilidades, sei que sou atacante e tenho de marcar golos", atirou.

Embora continue a afirmar que se sente bem em Portugal, o ponta de lança não esconde o sonho de atuar na Premier League. "Gostava muito de jogar na liga inglesa. Faço o meu trabalho onde estou, mas nunca se sabe o futuro. Para já, estou bem onde estou", garantiu, desafiado a dizer qual a camisola que mais gostou de vestir. "A camisola de que mais gosto é a do Benfica", atirou, lembrando o nível de exigência que existe no futebol tanto em clubes de menor dimensão como nos grandes emblemas. "É simples: tens de dar sempre o máximo para não seres devorado".

Apreciador das qualidades de Cristiano Ronaldo, não se coibiu de falar de outro jogador... "Messi é brutal. A sensação que tenho quando o vejo é que ele está sempre um passo à frente de todos. Ronaldo tem uma presença imponente", sintetizou.

Numa curta viagem ao passado, o internacional suíço recordou os primeiro tempos em Itália, no Novara: "Foi aí que comecei a ter autoconfiança e a evoluir para um futebol mais ofensivo. Tinha um treinador que me dizia: "liberta-te de tudo. És bom e consegues acertar"."

Conhecer do futebol europeu, pois já passou por várias ligas, Seferovic não se esquece dos amigos, um deles Griezmann. "Foi meu colega na Real Sociedad. Tivemos um ano fantástico. É alguém com quem se joga com facilidade, é muito bem disposto. Um grande jogador e um grande companheiro. Por todos os clubes que passei fiz dois ou três amigos", disse.