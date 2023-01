Seferovic em negociações para mudar de clube

Kasimpasa e Salernitana concorrem pelo empréstimo do dianteiro, que o Galatasaray não quer.

O futuro de Seferovic poderá passar pela permanência na Turquia ou um salto até Itália. Segundo O JOGO apurou, o ponta-de-lança suíço poderá deixar nas próximas horas o Galatasaray, clube que o recebeu por empréstimo do Benfica, podendo rumar para o vizinho Kasimpasa ou para a Salernitana, dois emblemas que manifestaram interesse em contar com o jogador.

Decorrem negociações entre todas as partes, com o Benfica a não se opor à mudança, embora tenha de receber o jogador de volta e voltar a emprestá-lo. Porém, os responsáveis encarnados já deixaram bem claro que apenas aceitarão o regresso caso tudo esteja acertado para a saída imediata de Seferovic e sem que os cofres da Luz tenham de suportar o novo entendimento.

Nesse sentido, tudo está a ser negociado, devendo a situação ficar mais definida ou até concluída durante o dia de hoje, em torno do pagamento dos salários do dianteiro de 30 anos que ficou de fora do último jogo do Galatasaray. Esta temporada, o helvético foi lançado em apenas 13 jogos do clube turco e tem apenas 617 minutos.