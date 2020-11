Seferovic e os maus resultados do Benfica: "Não consigo explicar"

Avançado suíço quer "reencontrar o caminho das vitórias" após três jogos sem vencer

O Benfica não vence há três partidas consecutivas, fruto de derrotas com Boavista e Braga, e de um empate pelo meio com o Rangers, e vive agora um momento de forte irregularidade exibicional.

Autor dos dois golos no desaire por 3-2 com os arsenalistas, Seferovic assume que sobram as incógnitas. "Começámos bem o campeonato, mas não estivemos tão bem nos últimos dois jogos. Realmente, não consigo explicar. A pré-temporada foi difícil, intensa, com muitos jogos. Queremos ser campeões e agora temos de reencontrar o caminho das vitórias", assume, em entrevista ao portal "Nau.ch".

E se o clube atravessa uma fase complicada, Seferovic, mesmo tapado por Darwin, está de pontaria afinada, com seis golos. Por isso, diz querer ser mais vezes opção para Jorge Jesus.

"A nível pessoal as coisas estão a correr bem, estou satisfeito. Claro que quero jogar mais e dificultar ao máximo as escolhas do treinador. Sempre que entrei de início fui substituído, mas sempre fiz o meu melhor. Todos na equipa sabem que a competição por um lugar é forte", explica, dizendo-se "feliz em Portugal", ele que tem contrato até 2024 com as águias.