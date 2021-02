Seferovic e o empate com o Moreirense: "A nossa primeira parte foi melhor"

Autor do golo do Benfica no empate com o Moreirense, o suíço Seferovic lamentou a perda de dois pontos da equipa neste domingo.

Cada vez mais longe da luta pelo título do campeonato português, o Benfica empatou este sábado com o Moreirense (1-1). Autor do golo dos encarnados, o avançado suíço Seferovic lamentou as oportunidades desperdiçadas pela equipa

Menos dois pontos: "O mais importante seria somarmos os três pontos, mas perdemos mais dois pontos. A nossa primeira parte foi melhor que a segunda. Poderíamos ter definido na primeira parte, tivemos três oportunidade para fazer os golos e não fizemos."

Penálti desestabilizou: "No último jogo foi assim. Tivemos um período do jogo que não estivemos bem, mas poderíamos ter definido na primeira parte, depois tivemos oportunidade de golo e não fizemos."

Oscilação: "Estamos todos fisicamente bem [não é este o problema], temos que saber defender e atacar melhor".

Futuro: "Vamos lutar jogo a jogo, temos muito a trabalhar e é jogo a jogo, isso que temos que fazer".