Seferovic: "Agressões com Otamendi? Fica entre nós. Está tudo bem"

Declarações do avançado da Suíça, autor do golo da vitória contra Portugal.

Seferovic fica associado ao jogo como uma espécie de má memória, por ter sido ele a marcar o golo da derrota que tirou Portugal da liderança do Grupo 2 da Liga das Nações. "Significa três pontos para mim, jogámos bem e podíamos ter mais marcado mais golos. Ganhámos, é o mais importante", disse o avançado suíço.

No final do jogo, abordado sobre a noticiada agressão mútua entre si e Otamendi, capitão do Benfica, após a derrota na Luz que deu o título ao FC Porto, não negou o incidente com o colega de equipa, que terá ocorrido nos balneários, mas fez notar: "Isso fica entre nós. Está tudo bem".

Sobre o seu futuro imediato no clube da Luz, falou sobre o novo treinador benfiquista, o alemão Roger Schmidt, e parece entusiasmado com o seu estilo de jogo. "Disseram-me que é bom treinador e gosta de jogar bom futebol. Agora, temos de conhecer-nos e trabalhar", comentou Seferovic, sem, contudo, considerar a possibilidade de ter mais espaço no Benfica, na próxima época, depois da saída de Darwin para os ingleses do Liverpool. " Não sei, vou ver, tenho mais dois anos de contrato, vou agora de férias e depois logo se verá. Gosto muito do Benfica, vamos ver", rematou, no final do jogo com Portugal, "uma grande equipa, com grandes jogadores. Hoje foi outro jogo em que estivemos bem e ganhámos".