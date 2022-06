"Seferovic e Arnautovic são dois dos avançados que estão na nossa agenda"

Seferovic tem contrato com o Benfica até 2024

Presidente do Besiktas confirma interesse no avançado do Benfica.

Haris Seferovic é desejado pelo Besiktas. Ahmet Nur Çebi, presidente do clube turco, citado pela NTVSpor, admitiu que o avançado suíço é um dos alvos para 2022/23. "Haris Seferovic e Marko Arnautovic [austríaco do Bolonha] são dois dos avançados que estão na nossa agenda. Estamos em negociações pelos dois jogadores", declarou.

Seferovic, 30 anos, tem contrato com o Benfica até 2024. Chegou à Luz em 2017/18, proveniente do Eintracht Frankfurt, e tem como melhor registo os 27 golos apontados em 2018/19, mais um do que aqueles que festejou em 2020/21. Na temporada que agora termina, e também prejudicado por problemas físicos, assinou apenas cinco remates certeiros em 15 partidas realizadas.

Após o encontro com Portugal, onde marcou o golo da vitória da Suíça, para a Liga das Nações, Seferovic deixou grandes elogios a Roger Schmidt, mas também manteve o futuro em aberto.