Seferovic é arma a desbloquear e a saída é agora um cenário mais difícil

Foi fundamental para consumar a reviravolta com o Paços de Ferreira e apurar assim as águias para os "oitavos" da Taça, algo que é novidade esta época, mas que já tinha sucedido por nove vezes em 2020/21

De volta à competição pelo Benfica após quase três meses (pelo meio, e entre lesões, foi duas vezes ao banco), Seferovic regressou com tudo: marcou um golo, decisivo na reviravolta no 4-1 sobre o Paços de Ferreira, e assistiu Everton para o fecho da goleada que valeu a qualificação para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Golos do camisola 14 são sinónimo de decisão. Nos 18 jogos em que faturou com Jesus foi fulcral no resultado em dez