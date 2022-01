Seferovic é agora apontado ao Fenerbahçe

Imprensa turca refere que o camisola 14 do Benfica é alvo por empréstimo do clube de Istambul, mas O JOGO sabe que o avançado não deve sair neste mercado de transferências da Luz

Seferovic está a ser apontado como alvo do Fenerbahçe para reforçar o plantel até ao final da temporada. De acordo com a Imprensa turca, o conjunto de Istambul pretende o internacional suíço por empréstimo. No entanto, O JOGO sabe que o ponta-de-lança prepara-se para ficar na Luz até junho, até porque a SAD encarnada recusa-se a libertar o atleta sem uma compensação significativa pelo jogador, que dá a preferência a continuar no Benfica.

Recentemente, o Maiorca, da La Liga, também tinha feito uma sondagem ao clube e ao jogador no sentido de negociar um empréstimo de meia temporada, com compra obrigatória. Porém, nem Benfica nem Seferovic se mostraram interessados.