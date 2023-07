Seferovic diz adeus ao Benfica e a Portugal com esta mensagem

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

"Vesti a camisola do Benfica com muita honra e orgulho", escreveu o avançado suíço.

Haris Seferovic deixou o Benfica a título definitivo para rumar ao Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e deixou esta quinta-feira uma mensagem de despedida nas redes sociais.

"Obrigado por esta fantástica aventura meu Sport Lisboa e Benfica! Fui muito feliz como jogador do Benfica e o sentimento que tenho pelo clube é meu para sempre", pode ler-se no Instagram.

"Obrigado a este fantástico país que foi um lar para mim e para a minha família durante cinco anos. Vivi em Lisboa anos marcantes na minha vida, dentro e fora de campo, que jamais esquecerei. Obrigado a todos os meus treinadores, companheiros de equipa, a todos os que estão no Seixal dia após dia, por terem feito parte da minha vida e me terem ajudado a crescer como jogador e ser humano. Um agradecimento especial a todos os benfiquistas que estiveram ao meu lado nos bons e nos momentos menos bons, foram cinco anos fantásticos que passei com todos vocês!", prosseguiu o avançado suíço.

"Vesti a camisola do Benfica com muita honra e orgulho, lutei e dei sempre o meu melhor, sei que dei tudo pelo clube. O Benfica e Portugal fazem e farão para sempre parte da minha vida. Juntos comemoramos muitas vitórias, golos e títulos que levarei para sempre na minha memória. Todos os momentos e cada um de vocês sempre terão um lugar especial em meu coração. Saio como jogador, mas sou um benfiquista para a vida. Obrigado! Um abraço grande. Benfica sempre!", terminou.

Seferovic, de 31 anos, e que esteve ligado ao Benfica durante seis épocas, foi cedido na temporada passada aos turcos do Galatasaray, com o qual disputou 13 desafios e marcou dois golos, e aos espanhóis do Celta de Vigo, pelo qual realizou 18 partidas apontou três tentos.

O internacional suíço chegou à Luz na época 2017/18, contratado aos alemães do Eintracht Frankfurt, tendo sido o melhor marcador da I Liga portuguesa em 2018/19.