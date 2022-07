Seferovic despede-se do Benfica: "Foi, é e será sempre uma honra"

Avançado fez uma publicação nas redes sociais na qual frisou a "honra" por jogar no Benfica. "Obrigado hoje e sempre, Benfica. E aos nossos fantásticos adeptos", escreveu. Recebeu mensagens de ex-colegas

Oficializado como reforço do Galatasaray, Seferovic despediu-se do Benfica e dos fãs encarnados através das redes sociais. "Foi, é e será sempre uma honra! Obrigado hoje e sempre, Benfica. E aos nossos fantásticos adeptos", escreveu o ponta de lança na sua conta de Instagram, recebendo muitas mensagens de incentivo de antigos colegas na Luz, como Rafa, Taarabt, Cervi e Svilar.

Numa segunda publicação, o internacional suíço comentou o ingresso no Galatasaray. "Estou muito feliz, orgulhoso e honrado por fazer parte do Galatasaray, um dos maiores clubes na história do futebol. Vamos trabalhar e ganhar juntos. Muito obrigado aos nossos adeptos pela fantástica receção! Mal posso esperar para rugir com todos vocês no nosso estádio fantástico", escreveu, ele que trocou as águias de Lisboa pelos leões de Istambul.