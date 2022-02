Seferovic aponta data para o regresso: "Afinal, ainda não tenho 35 anos"

Avançado tem estado parado devido a problemas físicos.

Seferovic tem estado a recuperar de uma lesão muscular, ele que não joga desde 15 de janeiro, na partida frente ao Moreirense. Ontem, terça-feira, no dia em que completou 30 anos, o internacional suíço deixou palavras de confiança num regresso para muito breve, ainda este mês. "Espero regressar à equipa no final de fevereiro", afirmou o avançado ao canal "SRF".

Em fase de recuperação com ajuda de um especialista, Seferovic assegurou que espera voltar em bom nível: "Afinal, ainda não tenho 35 anos."

A lesão, que travou o jogador em plena janela de mercado, impediu qualquer possibilidade de transferência. "Estava lesionado, a questão nem se colocou", disse Seferovic. "Estou feliz aqui", frisou mesmo o camisola 14 das águias antes de lembrar que "ainda há algum tempo" para ganhar forma e ser opção na seleção helvética no Mundial do final do ano. Sobre a má carreira do Benfica na liga, Seferovic garantiu que "a qualidade da equipa está lá" mas acaba "por vezes por quebrar".