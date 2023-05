"Seca de golos? Para mim, contra o FC Porto, o golo é do Gonçalo Ramos"

Declarações do treinador do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Braga, marcado para este sábado (20h30) e referente à 31ª jornada da Liga Bwin

Seca de golos de Gonçalo Ramos e situação de Musa: "Não vou dar informações sobre a equipa. Ambos os jogadores estão bem. Para mim, contra o FC Porto, o golo é do Gonçalo Ramos. É normal o que está a acontecer com ele. Está a fazer uma temporada fantástica. Com a responsabilidade que ele tem, é normal passares algumas semanas sem marcar. Ele trabalha muito para a equipa. Não é só os golos, é um jogador muito importante. Vejo o pacote completo. O Musa fez uma boa época. É verdade que jogou muitas vezes a partir do banco, mas evoluiu muito bem. Teve excelentes momentos. Fez um grande golo contra o Estoril e teve azar contra o Gil Vicente. Espero que marque, como suplente ou titular."

Ordem dos jogos em relação ao FC Porto. Pressão? "Temos de estar focados nos nossos 90 minutos. Quando estamos na nossa situação, temos de nos concentrar nos nossos jogos. O FC Porto jogou uma meia-final, nesta última quinta, e vão jogar na segunda."