Seara candidato a líder da MAG. Conheça os outros nomes da lista de Rui Costa

O advogado acompanha Rui Costa

A lista de Rui Costa começa a ficar definida e, de acordo com o que O JOGO apurou, Fernando Seara é o nome escolhido pelo antigo futebolista para concorrer ao cargo de presidente da Mesa da Assembleia Geral. Advogado e conhecido benfiquista, Fernando Seara será o nome para suceder a António Pires de Andrade, que ocupa o cargo após a demissão do anterior líder, Rui Pereira, sendo que a acompanhar Rui Costa, candidato à presidência do Benfica, estará ainda Fonseca Santos, como presidente do Conselho Fiscal, lugar que já ocupa.

No que respeita à Direção, e após as saídas de José Eduardo Moniz e Varandas Fernandes, Rui Costa optou pelas entradas de José Gandarez, advogado, e Manuel de Brito, empresário e filho do antigo presidente das águias Jorge de Brito, ambos pertencentes ao movimento Benfica Bem Maior. Com a possibilidade de Sílvio Cervan, afinal, manter-se na lista, falta a possível saída de Rui Paço, que terá de ser colmatada.