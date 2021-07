"Se Vieira for condenado, terei uma grande deceção"

Rui Pereira, que se demitiu recentemente da presidência da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, falou à CMTV sobre a detenção de Luís Filipe Vieira.

Detenção de Vieira: "Situação muito grave, entristece os sócios e simpatizantes. Passámos por uma experiência traumática com Vale e Azevedo. Está em causa um presidente com obra feita, que recuperou a imagem, infraestruturas e as contas, mas o principal património é imaterial, é o sonho dos benfiquistas. Sejam quais forem as pessoas, são as pessoas que servem a instituição. Deve haver um sentido de dever. Foram imputados crimes graves: fraude fiscal agravada, burla qualificada, branqueamento e abuso de confiança, todos eles puníveis com pena até oito anos. Mesmo que sejam tentativas, a pena pode ser de mais de cinco anos, que também admite a prisão preventiva. Os órgãos sociais estão na expectativa.

Possível substituição de Vieira: "Numa necessidade destas é um vice-presidente que substitui o presidente. Pode acontecer numa simples colonoscopia. O problema aqui é quando estiver definida a situação de Vieira. Vai ser ouvido pelo juiz de instrução, informar os meios de prova e as medidas de coação. Fala-se de perigo fuga, de perturbação da prova e de perigo de continuação de atividade criminosa. A preventiva pode, nesse sentido, ser salvaguardada."

Relação de pouca proximidade: "Não senti que Vieira se aproveitava do Benfica. Se ele for condenado, terei uma grande deceção. Há uma fronteira grande no plano jurídico entre atos ilícitos [segredos de justiça] e outros que firam a própria instituição. Não temos uma relação de grande proximidade, falei com ele duas ou três vezes por telefone enquanto presidente da AG. Espero que não se confirme o que tem vindo a lume, mas se acontecer a nação benfiquista ficará muito magoada."

Assembleia Geral pedida pelo "Servir o Benfica": "Houve grande renitência quanto à AG. Fiquei dececionado. Vieira não me pressionou. Sócios portaram-se com decência, mas há sempre conflitos. Diria que pediria com elevação e a AG podia ser feita desse modo. Essa AG ia fazer-se com sócios sentados e penso que se fará."

Se fosse presidente da Mesa convocava AG? "Não antes de saber o que vai acontecer. Os estatutos são omissos em relação a isto. Se for aplicada uma medida de coação de prisão preventiva, obrigação de permanência na habitação, proibição de encontros com membros da Direção ou se não puder frequentar instalações do Benfica, penso que o presidente não tem condições para exercer o mandato. É muito grave um presidente ter uma acusação com pena superior a três anos."