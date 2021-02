"Se tivermos uma tragédia, o FC Porto e o seu presidente serão os autores morais"

Jaime Antunes, vice-presidente do Benfica, esteve na BTV, tendo deixado muitas críticas ao FC Porto

Jaime Antunes, vice-presidente do Benfica, deixou muitas farpas ao FC Porto, apontando "coação" por parte dos dragões. "Desde o início da época, o Benfica tem apresentado uma estratégia de comunicação que é não fazer comentários ou incendiar o ambiente, não contribuir para um ambiente de suspeita, coação sobre os árbitros. O Benfica tem feito esse esforço. Infelizmente, assistimos esta semana a situações que não são dignificantes para o futebol e sempre com a mesma equipa envolvida. Temos de dar os nomes às coisas, é o FC Porto. O banco está sempre numa atitude sistemática de coação para com os árbitros. Seja o treinador, o diretor geral, há sempre reação e coação sobre as arbitragens. No jogo com o Belenenses, o que vimos foi o treinador, em vez de saber como estava o jogador, a pressionar o árbitro. É inqualificável, inaceitável. Esta coação do FC Porto atinge limites insustentáveis", disse na BTV.



Pegando no jogo de Braga, o dirigente considera até que os azuis e brancos podem originar tragédias: "Ninguém pode ficar impávido e sereno a assistir a isto. Em Braga, o banco do FC Porto invadiu o terreno de jogo. Parece uma situação normal no futebol em Portugal, pois não acontece nada a quem pratica estas atitudes. Temos assistido às conferências de Imprensa. Agora, também o presidente. Está a ser criado um ambiente perigoso, criticável e pode trazer consequências. Pode haver uma tragédia pelo ambiente de apelo à violência nas redes sociais. Se um dia destes tivermos uma tragédia, o FC Porto e o seu presidente serão os autores morais, de uma situação que esperamos que não aconteça".