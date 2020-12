Declarações de Jorge Jesus em conferência de imprensa de antevisão ao jogo do Benfica com o Vilafranquense, para a Taça de Portugal.

Domingos Soares de Oliveira disse que o Benfica teria de vender: "Toda a gente que está inserida na família do Benfica sabe qual é a qualidade do Dr. Domingos Soares de Oliveira, que é a gestão das finanças. Todos nós queremos o melhor para o Benfica. Estou habituado a promover esses jogadores e se tiver de perder jogadores para os melhores interesses do Benfica, estou preparado para isso".

Mercado: "O Benfica tem sido exemplo pela forma como tem sido gerido financeiramente e tivemos o caso da pandemia, em que todas as equipas tiveram, e eu no Brasil também, de abdicar de 30% e 40% do salário e o Benfica foi uma das equipas que não fez isso. Por alguma razão foi. Se acharem que o caminho melhor é por essa solução, nós temos de compreender as decisões para o que for melhor para o Benfica. Aquilo que é o melhor para o Benfica é o que é melhor para mim".

Jogo mais fácil do que com o Standard Liège, vai rodar a equipa?: "Ninguém tem dúvidas que o Standard é das melhores equipas da Bélgica e, teoricamente, com todo o respeito pelo Vilafranquense, tem de ser mais forte. A Bélgica não é um país de terceiro mundo em termos de futebol. A minha preocupação não é o valor do adversário, a minha preocupação é poder rodar jogadores que sei que são importantes para o futuro para não fatigar em termos de lesão os outros. Amanhã a minha filosofia é a mesma. Não é por ser o Vilafranquense, é porque temos jogos de três em três dias e tens alguns jogadores que ainda não ficaram de fora. Entretanto hoje o treino vai-me dizer o que aconteceu na Bélgica. Só no fim do treino tenho a certeza de quem vou modificar, mas que vou alterar jogadores, vou. Isso não há dúvida nenhuma".

Jogadores: "Não vou especular, o facto de a comunicação social dizer que o Benfica precisa de três ou quatro jogadores é uma afirmação que não é minha. Ouviram-me falar que eu queria um central, isso é verdade. Com a saída do Rúben só queria um central, entrou o Otamendi, mas eu já queria um. Ninguém espera que acontecesse isso ao André Almeida, uma baixa muito grande porque é um jogador que joga em qualquer uma das quatro posições. Direita, esquerda, central, até jogou a seis comigo na Liga Europa. O André foi uma grande perda. Estamos a lançae um jogador jovem como lateral direito, acredito que terá um grande futuro no Benfica, o João Ferreira, temos o Gilberto,... Não é por aí que será a prioridade. Quando à posião 6 também temos três jogadores. O querer é uma coisa, o poder é outra. Ter jogadores disponíveis para essas posições será o que o mercado poderá dar essa solução. Exigir que isso seja um fator determinante... Zero".