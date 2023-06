"Milos Kerkez está a caminho do Benfica..."

Kerkez, à direita, lateral do AZ Alkmaar

Milos Kerkez, lateral do AZ Alkmaar, é o alvo do Benfica para a sucessão de Grimaldo

Marco Rossi, selecionador húngaro, em entrevista ao "Calciomercato", foi desafiado a sugerir jovens talentos daquele país a clubes da Liga italiana. Sem pensar muito, o treinador destacou o nome de Milos Kerkez, lateral esquerdo do AZ Alkmaar que é o alvo do Benfica para a sucessão de Grimaldo

"Começam a aparecer cada vez mais olheiros nos últimos tempos. Alguns jogadores nascidos depois de 2000 estão agora a aparecer na equipa nacional", começou por dizer Rossi, antes de falar então do alvo encarnado.

"Se tiver de mencionar alguns nomes, diria Milos Kerkez, que está a caminho do Benfica. Depois, mencionaria também Andras Nemeth, do Hamburgo, nascido em 2002, e Krisztian Lisztes, do Ferencvaros, que nasceu em 2005", concluiu.

De recordar que o jogador de 19 anos deixou recentemente um vídeo nas redes sociais em tom de despedida do emblema neerlandês.