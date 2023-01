Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, após o Benfica-Sporting (2-2), dérbi relativo à 16.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Nos primeiros 25/30 minutos, o Sporting esteve melhor, mas depois tivemos duas oportunidades claras para marcar. Sabemos que o penálti do Sporting não era penálti, mas mostrámos um bom espírito de equipa. Quero que o nosso foco esteja sempre ao máximo e temos de jogar no topo em dérbis como este".

Substituições: "David Neres esteve muito tempo lesionado e jogou um bocado hoje para trazer energia e talvez decidir o jogo. Ele ainda não está pronto para jogar 90 minutos. Fiquei surpreendido por Rafa ter aguentado tanto tempo até sair".

Considera que o resultado e o penálti a favor do Sporting foram justos? "O resultado não foi justo, mas temos de o aceitar, porque não conseguimos marcar o terceiro golo. Acho que tivemos as melhores ocasiões de golo. Quanto ao penálti, na minha opinião, não é penálti. O árbitro viu o momento ao vivo e não achou que era penálti. As regras dizem que, se não é uma decisão clara, o VAR não deve intervir. E se precisam de cinco minutos para avaliar se é penálti, não é uma decisão clara".

Falou com o árbitro sobre o penálti? Falei com ele no fim do jogo sobre algumas situações, não sobre o penálti, mas nada de especial".