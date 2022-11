Se passar o Estrela da Amadora, Benfica iguala registo da década de 70

Águias testam invencibilidade na Taça da Liga e podem igualar os 26 jogos sem perder de Hagan (1971/72) e Mortimore (1977/78). Se superar a equipa da II Liga no domingo, o Benfica ficará de olho nos 31 jogos de Béla Guttmann, de 1959/60. E para um recorde único é preciso resistir até ao Sporting, agendado para 15 de janeiro na Luz.

Com a interrupção do campeonato e das provas da UEFA, face à realização do Mundial, o Benfica foca-se agora na Taça da Liga e no Estrela da Amadora, adversário da primeira jornada da fase de grupos da competição. E com um arranque invicto de 25 partidas, a equipa de Roger Schmidt enfrenta o terceiro classificado da Liga SABSEG no domingo de olho em mais um registo histórico: igualar a segunda melhor série no clube, de 26 partidas sem conhecer o sabor da derrota num início de época, que John Mortimore, em 1977/78, e Jimmy Hagan, em 1971/72, conseguiram.

Curiosamente, ambos sofreram o primeiro desaire na então Taça dos Campeões Europeus, nos quartos de final, ante Liverpool e Feyenoord, respetivamente.

Roger Schmidt, que assumiu o desafio de "manter o nível" apresentado até agora no futuro, procura conduzir a equipa ao sucesso na Taça da Liga - ainda que tenha defendido que as competições deviam parar em Portugal - e evitar assim um primeiro duro percalço diante do terceiro classificado da II Liga.

Caso consiga novo encontro sem perder, o conjunto liderado pelo alemão, que volta amanhã aos treinos após três dias de folga, passará a olhar para o registo máximo do clube: os 31 jogos (26 vitórias e cinco empates) alcançados sob a batuta de Béla Guttmann em 1959/60. E, olhando ao calendário, para alcançar um novo recorde será preciso resistir até ao dérbi com o Sporting, agendado para 15 de janeiro, na Luz - no primeiro embate de 2022/23 contra os rivais.

Além do Estrela da Amadora, o calendário coloca pela frente do Benfica Penafiel, da II Liga (casa), Moreirense, também da II Liga (fora), Braga, no regresso da Liga Bwin, a 28 de dezembro, Portimonense e Varzim - adversário nos oitavos de final da Taça de Portugal e que eliminou precisamente o rival de Alvalade da competição.